Партия «Справедливая Россия» поменяла название

Политическая партия «Справедливая Россия» официально изменила название и теперь называется «Справедливая Россия — За правду», сообщает РИА «Новости».

Лидер партии Сергей Миронов на заседании съезда партии объявил, что новая объединенная партия будет называться социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», а ее короткое название — партия «Справедливая Россия — За правду».

Соответствующее изменение в уставе было принято на заседании съезда партии в понедельник, 22 февраля.

Ранее Миронов уточнил, кто возглавит объединенную партию.

28 января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали межпартийный манифест об объединении.

До этого руководитель исполкома партии «Патриоты России» Надежда Корнеева рассказала, что решение объединиться с партиями «Справедливая Россия» и «За правду» связано с тем, что РФ нуждается в мощной лево-патриотической силе, так как «фактически начинается «холодная война»», а внутри страны существует множество нерешенных социальных проблем.