Трамп предложил Ким Чен Ыну полет на борту номер один после саммита во Вьетнаме

Бывший заместитель советника экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер рассказал, что политик предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну лететь в Северную Корею на борту номер один после американо-северокорейского саммита во Вьетнаме, прошедшем в феврале 2019 года. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как рассказал Поттингер, Трамп знал, что северокорейский лидер прибыл на саммит во вьетнамский Ханой проездом через Китай на поезде.

По его словам, тогдашний глава Белого дома сказал Ким Чен Ыну, что может доставить его домой через два часа, если тот захочет. Глава КНДР от такого предложения отказался, отметил экс-советник.