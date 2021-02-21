МИД Австрии предостерег ЕС от чрезмерных санкций из-за ситуации с Навальным

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал ЕС к осторожности при обсуждении санкций против России из-за Алексея Навального.

В интервью изданию Welt am Sonntag он обратился к Евросоюзу и попросил не «рубить сук, на котором ЕС сам сидит». Притом он отметил, что Австрия поддерживает идею санкций, однако предостерегает от чрезмерной реакции. Шалленберг считает, что Брюсселю не стоит отказываться от диалога с РФ. Санкционный список же, по его мнению, должен получиться «грамотным с политической точки зрения и надежным — с юридической».

«Обозначение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно», — пояснил Шалленберг.

Ранее стали известны детали готовящихся санкций ЕС против России из-за Навального.