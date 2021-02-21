СМИ: Трамп выступит на публике впервые после ухода с поста президента

Бывший президент США Дональд Трамп впервые после смены власти выступит на публике, сообщает издание The Hill со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, Трамп посетит консервативную политическую конференцию CPAC, которая состоится в конце февраля в Орландо. Выступление бывшего президента запланировано на последний день мероприятия, 28 февраля.

Свою речь Трамп посвятит будущему Республиканской партии США и консервативного движения, а также критике миграционной политики нового главы государства Джо Байдена, указано в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что пока не готов обсуждать планы снова баллотироваться на пост президента страны.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Впоследствии сенат оправдал Трампа.