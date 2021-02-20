Кремль: Россия не видит у ЕС желания наладить отношения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление главы США Джо Байдена, заявил, что Россия была и остается заинтересована в налаживании отношений с другими странами, однако не видит взаимности.

По его словам, российская сторона много делает для того, чтобы побудить собеседников на проявление воли к этому.

«Мы не видим взаимности. Это что касается ЕС. Что касается НАТО, они видят в нас противника, они постоянно наращивают, побуждают нас к защите от агрессивных действий НАТО», — добавил он.

Ранее Байден, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил об угрозах России и Китая, заверил, что США будут защищать Европу, а также призвал ЕС к союзу против РФ и КНР.