Глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек заявил, что Россия устала от «вечных упреков» Запада. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

«Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов», — сказал он.

По словам политика, Европа без конца «грозит пальцем» Москве, потому что считает, что все знает лучше России, и мир должен быть организован так, как того хотят европейские страны.

Так, Платцек обратил внимание на речь российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на форуме «Потсдамские встречи» в ноябре прошлого года. Тогда глава МИД РФ указал на усиление курса на сдерживание России со стороны ФРГ, а также деградацию отношений между Европейским союзом и российским государством. При этом Лавров также добавил, что Москва заинтересована в восстановлении взаимоуважительного диалога с Берлином.

Немецкий политик выразил мнение, что ценности Запада самые правильные, однако представители этих ценностей «должны демонстрировать их на деле, а не на словах».

15 февраля, по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрыв отношений Российской Федерации и Европейского союза происходит уже давно, а инициатором этого является ЕС.