Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Карабахе и поставки в Турцию российских вакцин

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в четверг, 18 февраля, провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили работу российско-турецкого центра мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

В сообщении отмечается, что главы государств пообщались по поводу региональных вопросов и шагов, которые будут предприняты для развития отношений между Москвой и Анкарой.

Эрдоган в ходе телефонный беседы указал, что совместный центр в Агдамском районе успешно приступил к работе по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе. Он также указал на необходимость «приложить совместные усилия по всем вопросам для сохранения режима прекращения огня» в регионе, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Как передает пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган также обсудили карабахское урегулирование «в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года». В сообщении говорится, что «имеется в виду координировать действия России и Турции в интересах социально-экономического развития региона».

Кроме того, в пресс-службе заявили, что лидеры двух стран подняли тему сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. Политики рассмотрели перспективы наращивания сотрудничества в сфере противодействия распространению COVID-19, «включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин».