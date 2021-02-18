В Кремле прокомментировали слова Путина об Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы РФ Владимира Путина о том, что Украина стала геополитическим проектом.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия признает Украинское государство, однако видит, что с момента силового переворота в 2014 году Украина превратилась в западный проект.

Он отметил, что Украина является суверенным государством, но не является дружественной страной по отношению к РФ.

«Имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории и не может справиться с проблемами путем выполнения Минского комплекса», — сказал Песков.

Накануне, 17 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что те, кто создает препятствия для проекта «Северный поток — 2», хотят заставить РФ платить за их геополитический проект на Украине.