Янукович назвал виновных в ситуации с Донбассом и Крымом

Бывший президент Украины Александр Янукович считает виновными в начале военных действий в Донбассе и возвращении полуострова Крым в состав России «лидеров Майдана». Его словам приводит на своей странице в Facebook адвокат Виталий Сердюк.

По словам экс-главы государства, в ситуациях виноваты секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-президент страны Петр Порошенко и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Янукович выразил мнение, что все они должны понести наказание.

Он также прокомментировал заявление Верховной рады о «революции достоинства», которое предполагает привлечение к ответственности виновных в гибели людей.

«Майдан» называется «ключевым моментом строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы». С учетом событий последних семь лет в истории Украины, «подобная формулировка звучит издевательски», — подчеркнул Янукович.

Он также заявил, что спустя 7 лет «майдан» продолжает разделять Украину.

Янукович бежал в Россию после государственного переворота в феврале 2014 года. Позже суд приговорил бывшего президента страны к 13 годам заключения заочно.