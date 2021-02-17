Львовские депутаты потребовали от Зеленского вернуть звание «Героя Украины» Бандере

Депутаты Львовского областного совета призвали президента Украины Владимира Зеленского и Раду вернуть звание «Герой Украины» Степану Бандере.

Они предложили главе государства и парламенту страны внести изменения в закон Украины «О государственных наградах» «в части возможности присвоения статуса «Герой Украины» лицам», которые не имеют или не имели украинского гражданства.

«Призываем президента Украины предоставить Степану Бандере звание Героя Украины», — указано в сообщении на сайте облсовета.

Львовские депутаты также отметили, что деятельность Бандеры «символизирует целую эпоху борьбы Украины за свое независимое соборное государство».

На прошлой неделе суд в Киеве отказался переименовать Московский проспект в честь Степана Бандеры.