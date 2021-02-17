На Украине считают реальной потерю суверенитета и уничтожение страны

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что выполнение Украиной Минских соглашений будет сравнимо с актом капитуляции. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

По словам политика, выполнить это невозможно «без потери суверенитета Украины», «не лишившись независимости» страны.

Ляшко считает, что договоренности изначально были достигнуты сторонами, «чтобы обмануть друг друга». Он утверждает, что «истинная цель» России — это якобы «уничтожение Украины». При этом Киев стремится к «возвращению» Крыма и Донбасса в состав Украины, указал парламентарий.

На минувшей неделе глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о невыполнимости Минских соглашений. Документы были подписаны 12 февраля 2015 года.