Вице-губернатор Петербурга подал заявление об отставке

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин написал заявление об увольнении. Об этом представитель аппарата чиновника сообщил РИА «Новости».

Собеседник агентства не уточнил, когда Елин покинет свой пост, и кто может занять его место.

Также об отставке Евгения Елина «Фонтанке» 15 февраля сообщили три источника. По данным издания, он покинет должность 1 марта.

Елин является вице-губернатором Санкт-Петербурга по экономическим вопросам с 23 января 2019 года. До этого он был замминистра экономического развития РФ с 31 июля 2013 по 14 июля 2017.