Экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за разговоров на русском языке
Бывший народный депутат от украинской партии «Свобода» Олег Гелевей напал на посетителя кафе в Киеве из-за споров о русском языке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.
Инцидент произошел 14 февраля. По некоторым данным, бывший депутат и его ранее судимый знакомый выпивали в кафе. В какой-то момент они вступили в перепалку с официанткой, обслуживающей людей на русском языке. За работницу заведения заступился один из граждан, в результате мужчины ранили его ножом.
После этого пострадавшего госпитализировали, а злоумышленников задержали. Позднее Гелевея отпустили после допроса.
В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело, нападавшим грозит до семи лет заключения.
Стоит отметит, что норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.