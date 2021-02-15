Экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за разговоров на русском языке

Бывший народный депутат от украинской партии «Свобода» Олег Гелевей напал на посетителя кафе в Киеве из-за споров о русском языке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.

Инцидент произошел 14 февраля. По некоторым данным, бывший депутат и его ранее судимый знакомый выпивали в кафе. В какой-то момент они вступили в перепалку с официанткой, обслуживающей людей на русском языке. За работницу заведения заступился один из граждан, в результате мужчины ранили его ножом.

После этого пострадавшего госпитализировали, а злоумышленников задержали. Позднее Гелевея отпустили после допроса.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело, нападавшим грозит до семи лет заключения.

Стоит отметит, что норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.