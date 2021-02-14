Борис Джонсон оценил итоги импичмента Трампу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что итоги процесса по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу свидетельствуют о том, что американская демократия остается сильной. Об этом сообщает CBS News.

«Я думаю, что разбирательства в Америке дают однозначно понять, что после (...) всего переполоха американская демократия остается сильной», — сказал он.

Ранее стало известно, что Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа по делу об импичменте. В ходе голосования за импичмент проголосовали 53 сенатора, против — 47. При этом для внесения обвинительного приговора требовалась поддержка двух третей сената.