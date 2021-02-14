NI назвал настоящего победителя в процессе по импичменту Трампа

В процессе по импичменту экс-президента США Дональда Трампа, который завершился его оправданием, реальным победителем стал действующий глава государства Джо Байден. С таким мнение выступил колумнист американского журнала The National Interest Джейкоб Хейлбрунн.

Он считает, что Байден выиграл, так как затянувшаяся процедура могла бы помешать ему продвигать свою повестку. Теперь же, после окончания процесса, Байден сможет сосредоточиться на принятии законопроекта о выделении помощи при пандемии, так как это критически важно для «политического благополучия» демократов.

«Если бы руководители палаты представителей начали вызывать свидетелей, процесс импичмента мог бы легко превратиться в многомесячный провал, который создал бы непреодолимые препятствия для продвижения повестки Байдена», — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа по делу об импичменте. В ходе голосования за импичмент проголосовали 53 сенатора, против — 47. При этом для внесения обвинительного приговора требовалась поддержка двух третей сената. В Совфеде прокомментировали оправдание Трампа по импичменту.