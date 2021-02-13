Лавров созвонился со спецпредставителем Байдена по климату
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, сообщает российский МИД.
Беседа состоялась по инициативе американской стороны, указано в сообщении.
В ходе переговоров Лавров приветствовал стремление новой администрации США вернуться в Парижское соглашение по климату. Министр также заверил Керри в готовности России к честному и взаимоуважительному диалогу по снижению выбросов парниковых газов и обеспечению универсального характера климатического режима.
Кроме того, стороны заявили о необходимости максимально широкого международного сотрудничества по вопросам климата.
21 января американский президент Джо Байден подписал указ о возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату.