Глава МИД Финляндии считает важным сохранить диалог с Россией

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о необходимости сохранить дипломатические отношения с Россией. Его слова приводит РИА «Новости».

«Очень важно сохранять дипломатические отношения и общение во всех ситуациях, в том числе по очень сложным темам, как это делают, например, Финляндия и Россия. Думаю, что так же должно происходить и между ЕС и Россией», — сказал он.

По его мнению, если Россия и ЕС разорвут отношения, то это будет «негативным поворотом». При этом министр отказался комментировать возможность введения Евросоюзом санкций против РФ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова разорвать отношения с Евросоюзом, если будут введены санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Россия не будет инициатором такого разрыва.