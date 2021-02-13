Зеленский перепутал Китай с Непалом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей КНР с Китайским Новым годом, соответствующий пост на своей странице в Twitter он сопроводил изображением площади Дурбар в столице Непала Катманду.

«От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны», — написал в соцсети украинский лидер.

Он также добавил, что взаимовыгодное сотрудничество Украины и Китая будет развиваться и дальше.

Когда на ошибку главы государства обратили внимание пользователи соцсети, пост удалили, после чего в Twitter Зеленского появился тот же текст поздравления, но уже без иллюстрации.