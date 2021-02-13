В Крыму посоветовали Турции оставить мечты о российской территории

Анкаре стоит оставить мечты о российской территории, которые, по мнению турецких СМИ, должны к 2050 году стать частью Турции. Такое мнение выразил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА «Новости».

По его словам, «можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов».

Глава комитете отметил, что претензии турецкой стороны выглядят нелепо. Он также напомнил, что в те времена, когда Крым был в составе Крыма, Турция активно внедряла на полуострове свою пропаганду.

«Теперь Крым – это законная часть России. Россия – это не Украина, с ней подобные закулисные игры не пройдут», — подчеркнул Гемпель.

Ранее турецкий телеканал «TRT1» показал карту 2050 года, на которой в составе Турции показаны территории России и других государств. Среди «присоединившихся» территории — российские Крым и Севастополь, Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Саратовская, Самарская области, Чувашия, Чечня, Дагестан, Адыгея и Северная Осетия.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.