Тихановская сравнила Белоруссию и Крым

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сравнила республику с Крымом. Об этом пишет РИА «Новости».

По мнению политика, полуостров де-юре принадлежит Украине, но де-факто контролируется Россией.

«Во многом в последние полгода белорусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев», — заявила Тихановская.

Она отметила, что президент страны Александр Лукашенко де-факто контролирует республику, но де-факто не должен этого делать.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее Тихановская призвала Италию помочь в расширении санкций против Белоруссии.