Турецкий канал показал Крым в 2050 году в составе страны

Турецкий телеканал «TRT1» показал карту 2050 года, на которой в составе Турции показаны территории России и других государств.

Среди «присоединившихся» земель — Греция, Армения, Кипр, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан Египет, Ливия, большая часть Средней Азии и Аравийский полуостров.

Также в составе Турции обозначены российские Крым и Севастополь, Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Саратовская, Самарская области, Чувашия, Чечня, Дагестан, Адыгея и Северная Осетия.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы республики.

«Мечты о Новой Османской империи. Они не осуществятся, но весьма показательны: в Турции мощны силы национализма. Говорят, мечтать не вредно», – написал Пушков.

Ранее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заподозрили в воссоздании Османской империи.