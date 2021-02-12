В МИД РФ пояснили заявление о готовности к разрыву с ЕС

В МИД России заявили РИА «Новости», что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя.

В внешнеполитическом ведомстве также отметили, что российская сторона «настойчиво призывает» ЕС «к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству», о чем ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В пятницу, 12 февраля, Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если ЕС введет антироссийские санкции.