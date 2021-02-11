В ФРГ примут белорусских оппозиционеров и их семьи
Карина Казанцева
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Германия примет до 50 «преследуемых» белорусских оппозиционеров и их семьи. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на ответ МВД ФРГ на соответствующий запрос.
В ведомстве подчеркнули, что это не является максимальной цифрой граждан, которых готова принять ФРГ — каждый случай будет рассматриваться в отдельности.
Ранее Германия сообщила, что создаст механизм для сбора доказательств о нарушении прав в Белоруссии.
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