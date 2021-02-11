Байден изъял собственность Мьянмы в США

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о блокировании собственности Мьянмы на американской территории. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Белый дом.

«Постановляю, что вся собственность и имущественные интересы, находящиеся на территории США или которые перейдут на территорию США, блокируются и не могут быть переданы, проданы, экспортированы, изъяты», — говорится в сообщении.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.