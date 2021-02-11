Россия предостерегла Германию от попыток поссорить Москву и Минск

Россия предостерегает Германию от попыток поссорить Москву и Минск. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

По ее словам, Кремль не питает иллюзий о позиции Берлина по ситуации в Белоруссии.

«Мы хотели бы предостеречь немецких контрагентов от попыток вмешательства и внесения раздора в союзнические российско-белорусские отношения как напрямую, так и чужими руками», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что Германия создаст механизм для сбора доказательств о нарушении прав в Белоруссии.