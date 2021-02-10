Захарова заявила о роли Запада в подготовке акции с фонариками

Запланированная протестная акция ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) с фонариками готовится с подачи западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

По ее словам, организация акций со стороны США, НАТО и ЕС проходит именно так, как сейчас в России.

«Цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хэштеги. Мы не только видим, мы знаем. Здесь нечего скрывать, придумывать, это просто классическая идет работа», — заявила дипломат.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал спонсора ФБК Александра Хоменко по обвинению в мошенничестве.