Захарова заявила о роли Запада в подготовке акции с фонариками

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Запланированная протестная акция ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) с фонариками готовится с подачи западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

По ее словам, организация акций со стороны США, НАТО и ЕС проходит именно так, как сейчас в России.

«Цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хэштеги. Мы не только видим, мы знаем. Здесь нечего скрывать, придумывать, это просто классическая идет работа», — заявила дипломат.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал спонсора ФБК Александра Хоменко по обвинению в мошенничестве.