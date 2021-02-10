Вице-губернатор Приморья покинет свой пост
Антон Демидов
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Заместитель председателя правительства Приморского края Александр Костенко оставит свой пост. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального правительства.
Как рассказал собеседник агентства, Костенко уходит с должности по состоянию здоровья.
«Число уточняется», — добавил он.
Костенко стал первым вице-губернатором Приморского края в июне 2001 года. В 2018 году он был назначен вице-губернатором этого региона.
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