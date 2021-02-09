Захарова оценила заявления об «унижении» Борреля в России

Заявления европейских политиков и дипломатов о том, что визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Россию закончился «унижением», являются частью информационной кампании Запада, считает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

«Если люди унижают Боррреля сами, а выдают это за то, что его якобы унизили в Москве <...> В чем унижение, совершенно непонятно», – отметила Захарова.

По ее словам, Боррель вел переговоры так же, как до него их вела министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«И вот выходят люди, заряженные одними и теми же словами, по одной методичке работавшие, и начинают нести какую-то несусветную чушь. Для чего они это делают? Понятно, информационная кампания», – добавила представитель МИДа.

Визит Борреля в Москву проходил в период с 4 по 6 февраля. В ходе итоговой пресс-конференции после обсуждений с главой МИД России Сергеем Лавровым он заявил, что ЕС может ввести новые санкции против России. Лавров, в свою очередь, указал Боррелю на ответственность ЕС за разрушение отношений с Россией.

После визита глава дипломатии ЕС заявил, что Россия показала свою незаинтересованность в восстановлении отношений с Евросоюзом.