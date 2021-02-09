Володин отчитал Решетникова за «модные слова»
Полина Рутковская
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за «модные слова». Об этом сообщает РИА «Новости».
В ходе пленарного заседания Решетников заявил, что инициатива по банкротству находится в стадии разработки и в ближайшее время ее можно будет обсудить «на площадке» Госдумы.
«Максим Геннадьевич, «площадка» — это модное слово. Площадка — это место, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, здесь представители народа, который избрал своих депутатов, решают судьбу законов», – заявил спикер.
Ранее Володин заявлял, что считает оскорбительными заявления о «клоунах» в Государственной думе.
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