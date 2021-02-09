Лукашенко рассказал детям, как стать президентом

На новом официальном сайте белорусского лидера Александра Лукашенко появились советы для детей о том, как стать президентом.

«Для того чтобы стать главой государства, нужно многому учиться, иметь широкий кругозор, любить свою страну и стремиться сделать ее лучше», – указано в публикации.

Отмечается, что президент страны имеет множество полномочий, работа главой государства является «большой ответственностью и тяжелым каждодневным трудом».

Кроме того, на странице приводится перечень прав и обязанностей президента Белоруссии, а также условия для выдвижения на этот пост.

На новом сайте также была опубликована фотография Лукашенко без усов.