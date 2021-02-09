Лукашенко рассказал детям, как стать президентом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Тайная инаугурация Александра Лукашенко во Дворце независимости, 23 сентября 2020 года Тайная инаугурация Александра Лукашенко во Дворце независимости, 23 сентября 2020 года
Тайная инаугурация Александра Лукашенко во Дворце независимости, 23 сентября 2020 года
«БелТа»/Reuters

На новом официальном сайте белорусского лидера Александра Лукашенко появились советы для детей о том, как стать президентом.

«Для того чтобы стать главой государства, нужно многому учиться, иметь широкий кругозор, любить свою страну и стремиться сделать ее лучше», – указано в публикации.

Отмечается, что президент страны имеет множество полномочий, работа главой государства является «большой ответственностью и тяжелым каждодневным трудом».

Кроме того, на странице приводится перечень прав и обязанностей президента Белоруссии, а также условия для выдвижения на этот пост.

На новом сайте также была опубликована фотография Лукашенко без усов.