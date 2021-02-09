Появилась фотография Лукашенко без усов

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Александр Лукашенко с сыном Виктором Александр Лукашенко с сыном Виктором
Александр Лукашенко с сыном Виктором
Пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

В Белоруссии запустили обновленный сайт президента страны Александра Лукашенко.

Сервис пополнился новыми разделами, в частности разделом «Президент без галстука», где опубликована информация о биографии и личной жизни главы государства.

Здесь же появилась фотография Лукашенко без усов. Молодой президент изображен в военной форме с маленьким мальчиком рядом.

Ранее сообщалось, что Лукашенко оказался самым популярным главой иностранного государства среди жителей Украины.