В Белоруссии запустили обновленный сайт президента страны Александра Лукашенко.

Сервис пополнился новыми разделами, в частности разделом «Президент без галстука», где опубликована информация о биографии и личной жизни главы государства.

Здесь же появилась фотография Лукашенко без усов. Молодой президент изображен в военной форме с маленьким мальчиком рядом.

Ранее сообщалось, что Лукашенко оказался самым популярным главой иностранного государства среди жителей Украины.