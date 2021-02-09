Захарова назвала призывы сторонников Навального ввести санкции против РФ предательством

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала призывы сторонников блогера Алексея Навального к Евросоюзу и США ввести санкции против России предательством, передает РИА «Новости».

По ее словам, подобные ситуации можно охарактеризовать лишь одним способом.

«Мы не берем сейчас какую-то правовую основу и так далее. Что касается морально-этической оценки, это и есть предательство», — сказала дипломат.

4 февраля стало известно, что группа американских сенаторов внесла в Конгресс проект антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.