Мэром Екатеринбурга избрали Алексея Орлова

Новым мэром Екатеринбурга стал Алексей Орлов, который до этого был временно исполняющим обязанности главы города, сообщает РИА «Новости».

Орлов получил голоса 31 депутата городской думы из 33. Председатель конкурсной комиссии Виктор Тестов заявил, что Орлов представил наиболее убедительную программу и его рекомендовали как человека, «максимально готового к управлению городским хозяйством».

Предыдущий мэр Екатеринбурга Александр Высокинский покинул пост в декабре, так как стал вице-губернатором Свердловской области.