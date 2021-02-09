В офисе Зеленского обвинили Россию в попытках «давить на Украину»

Заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец обвинили Россию в попытках «давить на Украину».

По его словам, на фронте якобы зафиксировано увеличение числа нарушений российской стороной обязательств по прекращению огня по сравнению с самыми спокойными периодами во второй половине 2020 года.

При этом, как отметил Машовец, ситуация в регионе в целом не достигает уровня эскалации, который был до достижения договоренности о прекращении огня с 27 июля прошлого года. Однако он заявил, что на отдельных участках фронта ситуация остается крайне тревожно.

«Связываем такие нарушения Россией как государством-агрессором своих обязательств с попытками давить на Украину в переговорном процессе, прежде всего, в Трехсторонней контактной группе», — сказал Машовец.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась.