Минск инициирует экстрадицию из Латвии оппозиционера Цепкало

Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию из Латвии экс-претендента на пост президента республики Валерия Цепкало, сообщает телеканал «Беларусь-1».

Соответствующие документы направлены в Генпрокуратуру страны.

Оппозиционера обвиняют по ряду коррупционных преступлений и в получении взяток в особо крупном размере, передает телеканал.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

В январе Цепкало объявил о запуске «Белорусского демократического форума». «Это наш ответ нелегитимному и позорному Всебелорусскому собранию», — сказал политик.