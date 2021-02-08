Лавров заявил, что спецслужбы ФРГ, вероятно, помогали Навальному в съемке фильма

Спецслужбы Германии, вероятно, помогли Алексею Навальному снять фильм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«В этом фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как «личное дело Путина»», — сказал Лавров.

По его словам, получить доступ туда невозможно без разрешения властей Германии, вероятно, немецких спецслужб.

Министр отметил, что Россия обратилась за разъяснениями к Германии, чтобы узнать, почему якобы данные российского президента, которые должны быть секретными, были переданы для публикации без разрешения. Как отметил глава МИД, в Германии заявили, что в документах не было ничего секретного.

Ранее Берлин ответил отказом на четвертый запрос РФ по инциденту с Навальным.