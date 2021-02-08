В «Яблоке» прокомментировали статью Явлинского о Навальном

Глава «Яблока» Николай Рыбаков прокомментировал слова председателя федерального политического комитета партии Григория Явлинского о блогере Алексее Навальном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне Явлинский опубликовал статью на своем сайте, в которой раскритиковал Алексея Навального, назвав его политическое направление «популизмом и национализмом».

«Согласен (с заявлением), потому что там изложена позиция партии, которую мы преследуем с самого начала создания «Яблока»», — сказал Рыбаков, отметив, что в статье нет ничего такого, чего Явлинский не говорил бы ранее.

По его словам, никаких разногласий с Явлинским в партии нет, он останется на своем нынешнем посту.