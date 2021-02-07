Посол Украины обвинил Штайнмайера в поддержке России

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев решительно выступает против искажения истории о «нацистской оккупации», передает агентство «Укринформ».

Так он прокомментировал слова федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера об исторической памяти и России, который в интервью газете Rheinische Post напомнил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз, что жертвами войны стали свыше 20 млн человек в бывшем СССР. Также немецкий политик заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является «чуть ли не последним мостом между Россией и Европой».

Мельник отметил, что эти высказывания Штайнмайера вызвали на Украине «откровенное удивление и настоящий шок».

По его мнению, таким образом подхватывается «навязываемый российской пропагандой нарратив о том», что «Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией».

Дипломат также назвал автоматическое приравнивание СССР к России «абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорированием непомерных жертв других народов», в том числе украинского.