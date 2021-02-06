СНБО Украины не исключили введения санкций против Медведчука

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил, что против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука могут ввести санкции. Об этом он в эфире телеканала «Украина».

В беседе с журналистами он отметил, что «всему свое время» и призвал подождать.

«Мы очень тщательно отрабатываем все документы, чтобы быть безупречными в этом вопросе», — сказал Данилов, отвечая на вопрос журналиста, почему постоянно во время обсуждения телеканалов, внесенных в санкционный список, возникает фамилия Медведчука, однако в официальных документах его нигде нет.

Ранее Данилов заявил, что в ближайшее время будут введены санкции против ряда лиц, в том числе депутатов Рады.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении депутата Рады, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на пять лет. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов — 112, NewsOne, ZIK. Все три оппозиционных телеканала уже прекратили свое вещание на телевидении, трансляция доступна только на YouTube, а президента тем временем обвиняют в диктатуре.