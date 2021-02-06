США осудили высылку из РФ трех европейских дипломатов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон осуждает высылку из России европейских дипломатов. Об этом он написал в своем Twitter.

«США осуждают сегодняшнюю высылку трех европейских дипломатов из России из-за наблюдения за январскими протестами», — написал Блинкен в соцсети.

По его словам, подобный шаг является «неоправданным» и «необоснованным». Глава Госдепа считает, что таким образом Россия якобы вновь «отошла» от выполнения своих международных обязательств.

Блинкен также отметил, что американские власти солидарны с Германией, Польшей и Швецией.

Ранее из России за участие в несанкционированных акциях выслали трех дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции.