США осудили высылку из РФ трех европейских дипломатов
Антон Демидов
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон осуждает высылку из России европейских дипломатов. Об этом он написал в своем Twitter.
«США осуждают сегодняшнюю высылку трех европейских дипломатов из России из-за наблюдения за январскими протестами», — написал Блинкен в соцсети.
По его словам, подобный шаг является «неоправданным» и «необоснованным». Глава Госдепа считает, что таким образом Россия якобы вновь «отошла» от выполнения своих международных обязательств.
Блинкен также отметил, что американские власти солидарны с Германией, Польшей и Швецией.
Ранее из России за участие в несанкционированных акциях выслали трех дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции.
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