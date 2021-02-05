Мишустин уволил замглавы Минфина

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минфина Антона Дроздова. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В документе отмечается, что причиной увольнения является сокращение этой должности.

Дроздов находился на посту замминистра финансов с января 2020 года. До этого он возглавлял правление Пенсионного фонда.

Ранее Мишустин отправил в отставку главу Россвязи Олега Духовницкого.