Байден призвал военных Мьянмы отказаться от власти и освободить задержанных

Президент США Джо Байден заявил, что военные Мьянмы должны отказаться от власти и освободить защитников, активистов и официальных лиц. Трансляцию выступления политика вел CNBC.

Байден подчеркнул, что не стоит использовать силу для того, чтобы стереть результаты заслуживающих доверия выборов.

Военные Мьянмы осуществили государственный переворот в республике утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва. Они обвинили национальную избирательную комиссию вместе с НЛД в фальсификации выборов, которые прошли в ноябре прошлого года.

В результате военного переворота были арестованы президент республики Вин Мьинта и государственный советник, фактически премьер-министр страны, лауреат нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Также военные задержали членов правительства и высокопоставленных государственных чиновников, связанных или состоящих в НЛД.

Ранее стало известно, что в Мьянме временно заблокирован Facebook.