Байден пообещал жестко противостоять действиям России

Президент США Джо Байден заявил, что в отличие от бывшего главы государства Дональда Трампа будет жестко противостоять действиям России. Трансляцию выступления вел CNBC.

По словам Байдена, он дал понять российскому коллеге Владимиру Путину, что дни, когда США «отворачивались» от агрессивных действий России, закончились.

Притом Байден назвал агрессивными действиями РФ: якобы вмешательство в президентские выборы в США, хакерские кибератаки и т.д.

«Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа. Мы также будем более эффективны по России, когда будем работать в коалиции с партнерами-единомышленниками», — сказал Байден.

Россия неоднократно отвергла обвинения со стороны США.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что президент США Джо Байден намерен обсуждать с российской стороной вопросы сотрудничества стран. «Он готов даже напрямую обсуждать с Путиным противоречия», — сказала Псаки.