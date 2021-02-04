В Конгресс США внесли проект антироссийских санкций из-за Навального

Группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект, вводящий санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление сенатора Марко Рубио.

Документ называется «Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность». Его представили сенаторы Марко Рубио, Крис Кунс, Бен Кардин, Митт Ромни, Крис Ван Холлен и Ричард Дурбин.

«Законопроект [предусматривает] введение точечных санкций против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права», — говорится в сообщении.

Также авторы просят власти США выяснить, использовала ли Россия химическое и биологическое оружие.

Кроме того, санкции могут затронуть газопровод «Северный поток — 2». Авторы документа призывают Германию отказаться от поддержки проекта.

Ранее в Германии не исключили новых санкций из-за ситуации вокруг Навального.