Жена экс-премьера Белоруссии Румаса ответила на слухи о его задержании

Жена бывшего премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса Жанна прокомментировала размещенную в Telegram-каналах информацию о задержании ее супруга. Об этом сообщает портал Tut.by.

Она опровергла эту информацию и отметила, что он находится в отъезде.

»Сергей Николаевич находится в отъезде за пределами Белоруссии», — добавила Румас.

Ранее ряд Telegram-каналов заявил, что несколько представителей бизнес-сферы, а также занимавший должность премьера с 2018 по 2020 год Румас задержаны. По представленным данным, задержания проходили в рамках коррупционного дела.

3 июня 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство страны в отставку.