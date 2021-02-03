В Германии не исключают новых санкций из-за ситуации вокруг Навального

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не исключил новых санкций против России после замены условного срока Алексея Навального на реальный, передает ТАСС.

Данный вопрос будет обсуждаться на уровне Евросоюза, сказал Зайберт.

Представитель кабмина от имени канцлера Германии Ангелы Меркель призвал власти России соблюдать право граждан на собрания и свободу выражения мнения, а также незамедлительно освободить Навального.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его.