Лукашенко возглавил рейтинг популярности иностранных лидеров на Украине

Белорусский президент Александр Лукашенко оказался самым популярным главой иностранного государства среди жителей Украины, передает ТАСС со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно его результатам, Лукашенко пользуется доверием 36% украинцев.

За ним следуют президент Соединенных Штатов Джо Байден, ему отдали предпочтение 26,7% жителей Украины.

Тройку лидеров замкнул французский лидер Эммануэль Макрон, которому доверяют 26,2% опрошенных.

Опрос проводился с 27 января до 1 февраля 2021 года по всей Украине. Было опрошено 1 205 респондентов.

1 февраля центр «Социальный мониторинг» опубликовал результаты своего опроса, который показал, что президента Украины Владимира Зеленского поддерживают только четверть украинцев.