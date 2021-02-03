Песков не стал отождествлять незаконные акции в России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал проводить параллели между несанкционированными акциями в России и Белоруссии.

По словам Пескова, в российских и белорусских акциях есть похожие элементы, связанные с провокациями.

«В то же время, мы же две разные страны, у нас разные ситуации, разные причины, поэтому я совсем бы это не отождествлял как-то», – подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее белорусские и российские незаконные акции сравнил президент Белоруссии Александр Лукашенко.