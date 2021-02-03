Захарова заявила, что Запад всегда найдет повод для введения санкций против РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE» заявила, что западным странам не нужен повод для введения санкций против России.

По ее словам, Западу «наплевать» на суть вопроса из-за которого они хотят ввести ограничения.

«Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет — они его придумают или создадут», — отметила Захарова.

Она напомнила, что эту тактику США и страны ЕС применяют, пытаясь сдержать Россию.

Ранее американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что представит новый законопроект о санкциях против российских лиц после того, как Алексея Навального приговорили к 3,5 годам тюрьмы.