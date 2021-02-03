Зюганов оценил возможность введения Западом новых санкций против РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал иностранных политиков не лезть к РФ с советами, что делать в ситуации с блогером Алексеем Навальным, передает РИА «Новости».

Россия сама разберется, а угрозы ввести новые санкции уже не новы, и поводы найдутся всегда, поскольку РФ никогда не нравилась Западу, заявил Зюганов.

Говоря о суде над Навальным, политик отметил, что не помнит такого в мировой практике, чтобы столько сотрудников иностранных посольств приходили на заседание суда.

Зюганов добавил, что в настоящее время в России есть огромный запрос на перемены, так как люди недовольны низкими пенсиями, зарплатами, безработицей, налогами, коррупцией, и что стране нужна «реальная политика».

Однако, когда стране предлагают или неустойчивый курс, или «навальнятину» — и то, и другое плохо, заключил политик.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его.

В частности Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за введение «действенных» санкций против России из-за Навального. Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что поддержит расширение антироссийских санкций.